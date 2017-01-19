Обама: хорошие отношения с РФ важны для всего мира

Президент США Барак Обама заявил на заключительной пресс-конференции в Вашингтоне, что во время пребывания у власти стремился к конструктивным отношениям с Россией, передает РИА Новости.

"Я думаю, это в интересах Америки и всего мира – иметь конструктивные отношения с Россией. Это был мой подход во время президентства. Где наши интересы пересекаются, мы работаем вместе", – сказал Обама.

По словам уходящего президента, во время своего первого срока он пытался выстроить такие конструктивные отношения, однако после возвращение Владимира Путина на пост главы государства произошло ухудшение отношений, что он связал с желанием России "противостоять всему тому, что делает Америка"

Он отметил, что возвращение к духу соперничества, как это было во время "холодной войны", вредит отношениям двух стран.

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Кроме того Обама подчеркнул, что надеется на построение "крепких отношений" между Россией и Украиной и приветствовал возможные переговоры между Москвой и Вашингтоном о сокращении ядерных вооружений.

"Как я говорил раньше, я рассчитываю, что Россия и Украина будут иметь крепкие отношения, они исторически связаны вместе социально и культурно, но Украина – это независимая страна", – заявил уходящий президент и добавил, что отмена санкций в отношении РФ должна быть связана только с "действиями России на Украине".

Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения Обамы накануне окончания срока правления достиг 58%, что является одним из самых высоких показателей за оба его президентских срока.

Источник: korrespondent.net