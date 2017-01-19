Путин, Меркель и Олланд обсудили конфликт в Украине

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент России Владимир Путин в телефонном режиме договорились продолжить встречи "нормандской четверки", передает DW.

В пресс-службе федерального канцлера сообщили, что во время телефонного разговора, который состоялся 18 января, лидеры трех стран обговорили ситуацию на востоке Украины и дальнейшую реализацию минских договоренностей.

При этом речь шла о стабилизации "все еще хрупкого перемирия, решения открытых правовых вопросов, а также предусмотренном минскими соглашениями обмене пленными".

Как сообщал Корреспондент.net , на встрече нормандской четверки в Минске в ноябре 2016 года главы МИД не смогли договориться ни о "дорожной карте" Донбасса, ни о контроле ОБСЕ неподконтрольного участка украино-российской границы, ни о возможности проведения выборов.

Польша: Минские соглашения не будут реализованы

Источник: korrespondent.net