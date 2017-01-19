Порошенко: Только НАТО может остановить агрессию

Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью Reuters во время пребывания в Давосе на экономическом форуме, что НАТО является эффективной системой безопасности в противодействии агрессии, сообщили в пресс-службе главы государства.

"НАТО − вопрос не денег, а вопрос безопасности. Российская агрессия продемонстрировала, что нет другой системы безопасности такой как НАТО, которая эффективно может остановить агрессию", − отметил Порошенко.

По его словам, последние шаги США, когда американские военные прибыли в Польшу, Балтийские страны, являются очень важными и эффективными.

"В этой ситуации для Украины и всего мира необходимо хранить трансатлантическое единство. И очень важна демонстрация роли США как глобального лидера", − подчеркнул президент.

Порошенко также акцентировал внимание на необходимости совместной поддержки кибербезопасности, поскольку кибератаки России является неотъемлемой составляющей гибридной войны против всего мира.

"Кибератаки со стороны России не только против Украины. Это глобальная кибервойна России против всего мира. Это глобальная опасность, и мир должен быть вместе в противодействии этому", − сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что в интервью Reuters Порошенко призвал Россию вывести войска из Украины.

Также президент подчеркнул, что Украина подала иск в Международный суд ООН в Гааге, чтобы доказать, что Россия финансирует терроризм.

Источник: korrespondent.net