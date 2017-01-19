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19. 01. 2017

В Италии лавина накрыла отель

 
В итальянской области Абруццо снежная лавина полностью накрыла местный отель Rigopiano di Farindola, сообщил телеканал RaiNews24.
 
Сигнал бедствия подали двое клиентов отеля. На месте ЧП работают спасатели, которые пытаются добраться до здания всеми возможными способами. Отмечается, что связь с постояльцами и сотрудниками отеля утеряна.
 
По информации главы провинции Пескара Антонио Ди Марко, по состоянию на 18 января в отеле Rigopiano di Farindola были зарегистрированы 20 человек плюс персонал, численность которого не уточняется.
 
"К сожалению, произошла ужасная трагедия. Кажется, что могут быть погибшие, но все это должно быть еще подтверждено", − отметил Ди Марко на своей странице в Facebook.
 
Ранее сообщалось, что 18 января в центре Италии произошли два землетрясения.
 
На дороги Закарпатья сошло шесть лавин
 

Источник: korrespondent.net

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