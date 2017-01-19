В Кабмине заявили о росте зарплат бюджетников

Заработные платы работников бюджетных учреждений и других категорий работников выросли с 1 января, сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.

Первый тарифный разряд единой тарифной сетки, который является основой для начисления зарплаты в бюджетной сфере, с 1 января составляет 1,6 тысячи гривен, а минимальная зарплата составит 3,2 тысячи гривен.

Увеличены и размеры стипендий. В частности, минимальная обычная стипендия увеличена на 33,4%, а минимальная стипендия на отдельные специальности (педагогические, естественно-математические, естественные, математические, инженерные) вузов III-IV уровней аккредитации − на 54,3%.

По данным Кабмина зарплаты учителей в этом году вырастут на 50%, а врачей − на 30%.

Также в среднем на 15% увеличены должностные оклады госслужащих и других категорий работников государственных органов, а минимальный размер должностного оклада с 1 января 2017 составит 2 тысячи гривен в соответствии с законом "О государственной службе".

Ранее сообщалось, что в Украине создадут межведомственные рабочие группы для мониторинга ситуации с выполнением решения Кабмина о повышении минимальной зарплаты до 3,2 тысячи гривен.

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Источник: korrespondent.net