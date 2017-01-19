Обама объяснил позицию по резолюции Совбеза ООН против Израиля

Уходящий президент США Барак Обама заявил на последней пресс-конференции, что США допустили прохождение в Совбезе ООН резолюции против поселенческой деятельности Израиля на палестинских территориях для того, чтобы подтолкнуть стороны к диалогу.

"Целью резолюции было дать почву урегулированию. Нам было послать четкий сигнал, наподобие будильника, что этот момент возможно, проходит", − прокомментировал Обама позицию США по резолюции, которая привела к обострению отношений между США и Израилем.

Как подчеркнул Обама, "и израильские избиратели, и палестинцы должны понять, что момент может быть упущен".

"Расширение поселений делает невозможным построение двух государств", − резюмировал уходящий президент.

Обама также заявил, что статус-кво на Ближнем Востоке поддерживать невозможно, урегулирование конфликта возможно только при сосуществовании двух государств.

Напомним, Израиль обвинил администрацию Обамы в координации голосования по резолюции, которая жестко критикует активность Израиля по строительству поселений на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме.

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Источник: korrespondent.net