Лента RSS
Подписаться на ленту
19 января 2017, четверг, 04:12
-3°C
Завтра +1°C
-3°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,08
19. 01. 2017

Обама объяснил позицию по резолюции Совбеза ООН против Израиля

 
Уходящий президент США Барак Обама заявил на последней пресс-конференции, что США допустили прохождение в Совбезе ООН резолюции против поселенческой деятельности Израиля на палестинских территориях для того, чтобы подтолкнуть стороны к диалогу.
 
"Целью резолюции было дать почву урегулированию. Нам было послать четкий сигнал, наподобие будильника, что этот момент возможно, проходит", − прокомментировал Обама позицию США по резолюции, которая привела к обострению отношений между США и Израилем.
 
Как подчеркнул Обама, "и израильские избиратели, и палестинцы должны понять, что момент может быть упущен".
 
"Расширение поселений делает невозможным построение двух государств", − резюмировал уходящий президент.
 
Обама также заявил, что статус-кво на Ближнем Востоке поддерживать невозможно, урегулирование конфликта возможно только при сосуществовании двух государств.
 
Напомним, Израиль обвинил администрацию Обамы в координации голосования по резолюции, которая жестко критикует активность Израиля по строительству поселений на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме.
 
Трамп призвал Израиль потерпеть, пока он не вступит в должность
 
 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.