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19. 01. 2017

Порошенко ждет эффективной встречи с Трампом − СМИ

 
Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью The Wall Street Journal на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что надеется на встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом в следующем месяце и рассчитывает на то, что новое американское правительство будет продолжать поддержку Украины, передает Укринформ.
 
"В первую очередь, мы пользуемся сильной поддержкой обеих партий в США", − сказал Порошенко, добавив, что "абсолютно уверен, что продолжение нашего сотрудничества с Соединенными Штатами будет очень эффективным".
 
"Это будет мое большое удовольствие, и, я думаю, что это будет эффективная встреча учитывая мое впечатление о телефонном разговоре", − сказал он.
 
По словам Порошенко, во время звонка Трамп выглядел очень заинтересованным тем, что происходит в Украине и просил прокомментировать ситуацию на востоке Украины и в Крыму.
 
Порошенко: Поговорил с Трампом о Крыме
 
Напомним, Порошенко планирует поездку в Вашингтон в следующем месяце.
 
Он выразил надежду на встречу с Трампом впервые после их разговора, во время которого президент Украины поздравил избранного президента США с победой на выборах.

Источник: korrespondent.net

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