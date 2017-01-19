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19. 01. 2017

Десятки еврейских центров в США получили угрозы о бомбе

 
Не менее 28 еврейских культурных центров в 17 штатах США получили угрозы о бомбе 18 января, передает Reuters.
 
Находящиеся в зданиях центров люди были эвакуированы, однако угроза взрывов не подтвердилась.
 
Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало расследование в связи с многочисленными сообщениями о минировании.
 
По данным информагентства, ФБР и подразделение Минюста по гражданским правам расследуют "возможное нарушение гражданских прав в связи с угрозами". Детали расследования не приводятся.
 
Ранее сообщалось, что полиция в Киеве задержала мужчину, который почти 100 раз "минировал" учреждения города.
 
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Источник: korrespondent.net

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