Трамп придумал новый лозунг для президентской кампании в 2020 году

Избранный президент США Дональд Трамп в интервью The Washington Post представил новый слоган для своей президентской кампании в 2020 году.

"Сохраним Америку великой", − так звучит новый лозунг Трампа.

Отмечается, что во время интервью избранный президент дал поручение своему адвокату запатентовать слоган.

Трамп также отметил, что, по его мнению, одной из обязанностей хорошего президента является то, что он должен быть "заводилой для страны", показывая личный пример.

Напомним, лозунг кампании 2016 года "Сделаем Америку снова великой" Трамп запатентовал всего через несколько дней после поражения Митта Ромни на выборах 2012 года.

В Швеции ввели в обращение слово "трампизация"

Ранее сообщалось, что менее половины жителей США уверены в способности Трампа справиться с мировым кризисом, а также мудро использовать военную силу.

Источник: korrespondent.net