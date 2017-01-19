Президент Венесуэлы присудил Путину премию мира имени Уго Чавеса

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что президент РФ Владимир Путин стал лауреатом премии мира имени Уго Чавеса, передает El Nacional.

По словам Мадуро, квалификационный комитет премии решил, что первый приз достанется Путину.

"Мы признаем Владимира Путина мирным лидером, лидером многополярного мира. Мы многому учимся у него", − отметил Мадуро в ходе пресс-конференции.

Также президент Венесуэлы отметил "стратегическое видение мира" у российского президента и выразил надежду на скорый визит в РФ.

Как сообщал Корреспондент.net , Мадуро заявил о намерении учредить премию имени своего предшественника Уго Чавеса и наградить ею Путина.

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Источник: korrespondent.net