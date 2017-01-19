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19. 01. 2017

В США проверяют возможность финансирования Трампа из России − СМИ

 
Федеральное бюро расследований (ФБР) США совместно с пятью другими ведомствами уже несколько месяцев проверяет возможные пути, через которые российские власти могли переправлять средства на поддержку кампании избранного президента США Дональда Трампа, сообщает новостной портал McClatchy.
 
По данным портала, в расследовании задействованы ФБР, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Агентство национальной безопасности (АНБ), Министерства юстиции и финансов, а также аппарат директора национальной разведки США Джеймса Клэппера.
 
Спецслужбы подозревают, что выплаты пенсий россиянам, которые постоянно проживают в США, могли стать косвенным источником финансирования избирательной кампании Трампа или действий хакеров.
 
Про конкретные результаты расследования не сообщается.
 
Напомним, издание Buzzfeed опубликовало доклад о сборе российскими спецслужбами компромата на Трампа.
 
Москва назвала информацию о компромате на избранного президента США фальшивкой.

Источник: korrespondent.net

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