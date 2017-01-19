СМИ: В Испании по запросу ФБР задержали российского програмиста

Полиция Испании по запросу ФБР и Интерпола задержали российского программиста Станислава Лисова, сообщает RT со ссылкой на жену задержанного.

По ее словам, Лисов работает программистом в Таганроге, занимается разработкой и поддержкой сайтов. В Испанию пара прилетела на отдых.

"Нас задержали в аэропорту Барселоны, когда мы приехали отдать взятую в аренду машину, перед тем как улететь в Лион − продолжать наше путешествие и навестить друзей. Когда мы выходили из автомобиля, подошли два полицейских, показали значок и сообщили, что задерживают мужа, и начали проверять телефон, планшет, ноутбук", − рассказала Дарья Лисова.

Испанские правоохранители сообщили, что задержание происходило по запросу ФБР и Интерпола. В данных ведомствах оперативно прокомментировать информацию не смогли.

По словам супруги задержанного программиста, никаких обвинений Лисову предъявлено не было. В настоящий момент россиянин находится в тюрьме Brians в каталонском Мартореле.

Сообщается, что российская сторона направила запрос в компетентные органы Испании с просьбой сообщить о причинах и деталях задержания россиянина.

Ранее сообщалось, что ФБР задержало топ-менеджера автоконцерна Volkswagen AG Оливера Шмидта по подозрению в причастности к так называемому дизельному скандалу с занижением показателей выброса вредных газов.

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Источник: korrespondent.net