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19. 01. 2017

СМИ: В Испании по запросу ФБР задержали российского програмиста

 
Полиция Испании по запросу ФБР и Интерпола задержали российского программиста Станислава Лисова, сообщает RT со ссылкой на жену задержанного.
 
По ее словам, Лисов работает программистом в Таганроге, занимается разработкой и поддержкой сайтов. В Испанию пара прилетела на отдых.
 
"Нас задержали в аэропорту Барселоны, когда мы приехали отдать взятую в аренду машину, перед тем как улететь в Лион − продолжать наше путешествие и навестить друзей. Когда мы выходили из автомобиля, подошли два полицейских, показали значок и сообщили, что задерживают мужа, и начали проверять телефон, планшет, ноутбук", − рассказала Дарья Лисова.
 
Испанские правоохранители сообщили, что задержание происходило по запросу ФБР и Интерпола. В данных ведомствах оперативно прокомментировать информацию не смогли.
 
По словам супруги задержанного программиста, никаких обвинений Лисову предъявлено не было. В настоящий момент россиянин находится в тюрьме Brians в каталонском Мартореле.
 
Сообщается, что российская сторона направила запрос в компетентные органы Испании с просьбой сообщить о причинах и деталях задержания россиянина.
 
Ранее сообщалось, что ФБР задержало топ-менеджера автоконцерна Volkswagen AG Оливера Шмидта по подозрению в причастности к так называемому дизельному скандалу с занижением показателей выброса вредных газов.
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Источник: korrespondent.net

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