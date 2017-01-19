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19. 01. 2017

Столтенберг: участились кибератаки на системы НАТО

 
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о резком увеличении числа кибератак на системы НАТО, передает Die Welt.
 
По словам главы альянса, в 2016 году число кибератак увеличилось на 60% в сравнении с предыдущим годом и достигло порядка 500.
 
Столтенберг подчеркнул, что большая часть из них велась не частными лицами, а при финансовой поддержке со стороны государств.
 
"Я чрезвычайно обеспокоен подобным развитием ситуации, и киберзащита станет одной из ключевых тем на следующем саммите НАТО. Нам необходимо усилить работу в этой области", − отметил глава альянса.
 
Кроме того, Столтенберг заявил, что альянс получал несколько сообщений от государств – членов НАТО о попытках хакеров вмешаться в избирательный процесс.
 
Названы страны с самыми высокими расходами на кибервойска
 
Как сообщал Корреспондент.net, в Германии пришли к выводам, что за масштабной хакерской атакой на серверы ОБСЕ в 2016 году могли стоять россияне.
 

Источник: korrespondent.net

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