Столтенберг: участились кибератаки на системы НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о резком увеличении числа кибератак на системы НАТО, передает Die Welt.

По словам главы альянса, в 2016 году число кибератак увеличилось на 60% в сравнении с предыдущим годом и достигло порядка 500.

Столтенберг подчеркнул, что большая часть из них велась не частными лицами, а при финансовой поддержке со стороны государств.

"Я чрезвычайно обеспокоен подобным развитием ситуации, и киберзащита станет одной из ключевых тем на следующем саммите НАТО. Нам необходимо усилить работу в этой области", − отметил глава альянса.

Кроме того, Столтенберг заявил, что альянс получал несколько сообщений от государств – членов НАТО о попытках хакеров вмешаться в избирательный процесс.

Названы страны с самыми высокими расходами на кибервойска

Как сообщал Корреспондент.net , в Германии пришли к выводам, что за масштабной хакерской атакой на серверы ОБСЕ в 2016 году могли стоять россияне.

Источник: korrespondent.net