В Анкаре задержали организатора выставки, на которой убили посла РФ

Турецкая полиция задержала в Анкаре организатора выставки, на которой был убит российский посол Андрей Карлов, передает Hurriyet.

Отмечается, что его проверяют на предмет связи с убийцей Карлова, который за несколько дней до покушения заходил в выставочный центр, чтобы подготовиться к нападению.

Как сообщал Корреспондент.net , российского посла Андрея Карлова застрелил 19 декабря на открытии фотовыставки в Анкаре молодой полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Его на месте преступления ликвидировали турецкие спецназовцы.

Убийство посла РФ в Турции: арестованы пять человек

Источник: korrespondent.net