Лента RSS
Подписаться на ленту
19 января 2017, четверг, 07:17
-3°C
Завтра +1°C
-3°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,08
19. 01. 2017

В Анкаре задержали организатора выставки, на которой убили посла РФ

 
Турецкая полиция задержала в Анкаре организатора выставки, на которой был убит российский посол Андрей Карлов, передает Hurriyet.
 
Отмечается, что его проверяют на предмет связи с убийцей Карлова, который за несколько дней до покушения заходил в выставочный центр, чтобы подготовиться к нападению.
 
Как сообщал Корреспондент.net, российского посла Андрея Карлова застрелил 19 декабря на открытии фотовыставки в Анкаре молодой полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Его на месте преступления ликвидировали турецкие спецназовцы. 
 
Убийство посла РФ в Турции: арестованы пять человек

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.