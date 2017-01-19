Пенс рассказал о замене медицинской реформы Обамы

Избранный вице-президент США Майкл Пенс заявил, что республиканцы пока не закончили работу над программой медицинского страхования, которая станет альтернативой Obamacare передает CNN.

По его словам, у них уже есть несколько "замечательных идей" и они близки к тому, чтобы окончательно заменить реформу медицинского страхования Obamacare. Пенс добавил, что новую программу представят в первые дни после инаугурации.

Избранный вице-президент заверил, что лозунг избранного президента Дональда Трампа о "страховке для всех" на самом деле говорит о ее доступности для каждого американца.

"Избранный президент ясно заявил, что хочет, чтобы конгресс принял альтернативный законопроект, который предполагает более низкую стоимость медицинского страхования и позволит сделать ее доступной для каждого американца", − подчеркнул Пенс.

Ранее сообщалось, что Сенат США проголосовал за начало процесса по отмене реформы здравоохранения Obamacare.

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Источник: korrespondent.net