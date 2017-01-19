Власти Малайзии разрешили искать пропавший в 2014 году MH370 частным лицам

Власти Малайзии разрешили искать пропавший в марте 2014 года Boeing 777 компании Malaysia Airlines частным лицам, сообщает New Straits Times.

По информации издания, в правительстве Малайзии заявили, что будут приветствовать любую помощь в разрешении "величайшей загадки авиации".

Министр транспорта страны Азиз Каправи заверил, что нашедшие фюзеляж получат награду, не назвав при этом точную сумму.

Отмечается, что перед началом поисков необходимо уведомить малайзийский минтранс. Правительство не будет оказывать финансовую поддержку тем, кто займется самостоятельный расследованием.

Напомним, самолет рейса МН370 авиакомпании Malaysia Airlines пропал с радаров 8 марта 2014 года, направляясь из Куала-Лумпура в Пекин.

На борту находились 239 человек, все они признаны погибшими.

Спасатели Австралии, Малайзии и Китая прекратили поиски обломков Boeing 777, пропавшего над Южно-Китайским морем, так как они не принесли никаких результатов.