В КНДР могли создать две межконтинентальные ракеты − СМИ

КНДР могла построить две межконтинентальных баллистических ракеты и поместить их на мобильные пусковые установки, сообщает Yonhap со ссылкой на военные источники.

По информации агентства, предположительно, созданные ракеты имеют наиболее компактный размер по сравнению с уже существующими в КНДР межконтинентальными ракетами.

Военные полагают, что длина их не превышает 15 метров в то время, как длина ракеты KN-08 составляет 19-20 метров, а длина KN-14 — около 18 метров.

Благодаря мобильным пусковым установкам, как предполагается, КНДР может произвести запуск в любое время и с любой точки.

Отмечается, что утечка подобной информации могла быть намеренной, чтобы донести "стратегический посыл" до избранного президента США Дональда Трампа.

Власти КНДР планируют в скором времени провести тестовые запуски, однако конкретная дата неизвестна. В Северной Корее ожидают, какую позицию по отношению к государству займет Трамп после инаугурации и будут действовать исходя из нее.

Ранее сообщалось, что Северная Корея вступила в последнюю стадию разработки межконтинентальной баллистической ракеты. Лидер страны Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян намерен укреплять свой военный потенциал, пока власти США не прекратят агрессивную политику.

Трамп обещал не допустить ситуации, когда межконтинентальная баллистическая ракета КНДР будет способна достичь территории США.