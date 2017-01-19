Итоги 18.01: Заявление Савченко, надежды Порошенко

Савченко заявила, что вернуть Донбасс можно после сдачи Крыма Надежда Савченко заявила, что вернуть оккупированные зоны Донбасса мирным способом возможно лишь после "сдачи" России украинского Крыма. Она полагает, что невоенный путь возвращения Донбасса из оккупации – переговоры. Все остальные методы сведутся к военной операции. Савченко предлагает "временно сдать" Крым, так как "это единственный путь возвращения" оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в состав Украины. В Кремле назвали этот вопрос "недискуссионным и неоспоримым для Российской Федерации". "Это не вопрос для обсуждения с кем бы то ни было", – подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Порошенко сообщил, что надеется на эффективную встречу с Трампом в феврале Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью The Wall Street Journal на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что надеется на встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом в следующем месяце и рассчитывает на то, что новое американское правительство будет продолжать поддержку Украины. "В первую очередь, мы пользуемся сильной поддержкой обеих партий в США", − сказал Порошенко, добавив, что "абсолютно уверен, что продолжение нашего сотрудничества с Соединенными Штатами будет очень эффективным".

Китай выступил за полный запрет ядерного оружия

Во время выступления в Женевском отделении ООН глава Китая Си Цзиньпин высказался за полное ядерное разоружение в мире.

"Ядерное оружие должно быть полностью запрещено и уничтожено, чтобы создать безъядерный мир", – подчеркнул политик и призвал крупные страны относиться к меньшим с позиций равноправности.

Кроме того, председатель КНР заявил о желании выстроить новую модель отношений с США.

Порошенко призвал РФ вывести войска из Украины

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сообщил, что в интервью Reuters во время пребывания на Давосском экономическом форуме Петр Порошенко призвал Россию вывести войска из Украины.

"Россия должна вывести свои войска из Украины", – заявил глава государства.

Президент также подчеркнул, что Украина подала иск в Международный суд ООН в Гааге, чтобы доказать, что Россия финансирует терроризм.

Савченко исключили из комитета по нацбезопасности Рады

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности исключил из своего состава нардепа Надежду Савченко.

Напомним, депутат оказалась в центре скандала после того, как опубликовала списки пленных и встретилась в Минске с лидерами сепаратистов.

В комитете приняли такое решение с целью не допустить дальнейшего разглашения информации, которая относится к государственной тайне и обещали обратиться в прокуратуру, чтобы та проверила, нельзя ли считать действия депутата госизменой.

В СМИ показали письмо Януковича к Путину о введении войск в 2014 году

Издание Цензор.нет опубликовало фотографии письма экс-президента Виктора Януковича к российскому президенту Владимиру Путину, датированное мартом 2014 года.

В нем политик просит президента РФ ввести войска на территорию страны "для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины".

Источник в правоохранительных органах сообщил изданию, что письмо находится в материалах дела в отношении Януковича о государственной измене с ноября 2016 года.

ЕС призвал Украину голосовать за децентрализацию

В представительстве ЕС заявили, что законопроекты о децентрализации являются важными для дальнейших реформ в Украине.

В заявлении отмечается, что принятие этих законов станет дополнительным стимулом для иностранных доноров – в их числе и ЕС – в дальнейшем поддерживать реформу децентрализации, предоставлять необходимые средства и делиться опытом.

Представительство ЕС в Украине призывает нардепов принять законопроекты без всяких последующих правок и задержек.

В Нафтогазе отказались оплачивать новый счет Газпрома

Нафтогаз получил счет от российского Газпрома на 5,3 миллиарда долларов за газ по правилу "бери или плати", но не намерен его оплачивать вплоть до решения Стокгольмского арбитража.

В Нафтогазе напомнили, что на протяжении 2016 года неоднократно заявляли о своей готовности приобретать газ у Газпрома на условиях, которые применялись в 2014 и 2015 годах, с подписанием соответствующих дополнений к контракту.

После расследования перестрелки в Княжичах уволены семь офицеров

В Нацполиции сообщили, что по итогам служебной проверки по делу о перестрелке в Княжичах уволили семь офицеров полиции, которые находились на руководящих и оперативных должностях.

Еще против девяти полицейских применены дисциплинарные взыскания.

Источник: korrespondent.net