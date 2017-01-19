В РФ выпустили килограммовые монеты в честь Трампа

В российском городе Златоуст Челябинской области выпустили монеты с изображением избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщается на сайте компании-производителя Арт-Грани.
Клиентам предлагаются три варианта монеты с Трампом – килограммовые серебряные, комбинированные из серебра и золота, а также золотые, вес которых не указан.
Больше всего информации о серебряных монетах. Они имеют диаметр 12 см. Монеты ручной работы, изготовлены методом художественного литья. Серебро 925 пробы.
На аверсе – протрет в профиль Трампа, по периметру расположены надписи: Donald John Trump и 45 the President of United States of America. На реверсе изображена Статуя Свободы на фоне флага США. По периметру расположены надписи: In Trump We trust – по аналогии с фразой In God We Trust, размещенной на долларовых банкнотах, и United States of America.
Выпуск монет приурочен к инаугурации Трампа, которая состоится 20 января. Всего планируется выпустить 25 монет из серебра, 15 комбинированных и пять золотых монет.
Как сообщал Корреспондент.net, ранее в России выпустили сахар с изображением Трампа. Производители продукции сделали это в надежде на то, что отношения России и США "станут слаще".
Ученый назвал новый вид моли в честь Трампа
Источник: korrespondent.net
-
Отмена виз в Беларусь
Опубликован указ о 5-дневном безвизовом режиме в Беларуси
В среду, 11 января 2017 года, на Национальном правовом интернет-портале офииально опубликован указ президента Беларуси №8 от 9 января 2017г. "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который дает возможность гражданам 80 стран въехать в Беларусь без визы на срок не более 5 дней.
-
Отмена виз в Беларусь
Ответы на главные вопросы о 5-дневном безвизовом въезде в Беларусь
Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной, пресс-секретарь МВД Константин Шалькевич, начальник главного консульского управления МИД Игорь Фисенко и представитель Госпогранкомитета Олег Ляшук ответили на популярные вопросы по поводу безвизового въезда в Беларусь для граждан 80 стран, который вводится указом президента №8 от 9 января.
-
Отмена виз в Беларусь
Иностранцам, которые задержатся в Беларуси без визы, грозит предупреждение или штраф
Иностранные граждане, которые нарушают пятидневный срок пребывания в Беларуси без визы, получат предупреждение или штраф. Об этом во вторник, 10 января, сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.
-
Отмена виз в Беларусь
Ограничений на число поездок в Беларусь по 5-дневному безвизу нет
Граждане 80 стран, которые в скором времени смогут приезжать в Беларусь без оформления визы сроком на 5 дней, не ограничены в количестве таких краткосрочных поездок. Об этом на спецбрифинге во вторник, 10 января, сообщил представитель Государственного пограничного комитета Олег Ляшук.
-
Отмена виз в Беларусь
Кремль: Минск согласовал с Москвой введение безвизового режима для 80 стран
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение Беларусью 5-дневного безвизового режима для граждан 80 стран. По его словам, это абсолютно внутреннее дело Беларуси, однако Минск согласовывал данное решение с Москвой.
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-