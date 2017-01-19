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19. 01. 2017

Киргизия отправила черные ящики разбившегося Боинга в Москву

Власти Киргизии отправили на расшифровку в Москву бортовые самописцы с грузового самолета Boeing 747, разбившегося под Бишкеком. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на министра транспорта Киргизии Жамшитбека Калилова.

По его словам, "черные ящики" получили значительные повреждения.

Также Калилов сообщил, что накануне комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) обследовала место крушения и сегодня эта работа продолжится.

"Разбившийся Боинг относительно новый. Бортовые самописцы тоже обновленные. Визуально они очень повреждены, обгорели. Но специалисты надеются, что внутри – целые", – сказал министр.

Как сообщал Корреспондент.net, в результате катастрофы турецкого Boeing 747 под Бишкеком погибли 38 человек. Самолет рухнул на жилой поселок Дача-Суу. Большинство жертв – местные жители, среди погибших 13 детей.

Источник: korrespondent.net

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