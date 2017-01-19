ОБСЕ раскритиковала систему выборов в США

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) считает избирательную систему США крайне дезинтегрированной и по многим пунктам не соответствующей международным стандартам.

Об этом заявил директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Михаэль Линк в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke.

В частности, в каждом американском штате действует различное избирательное законодательство и разная практика использования новых технологий, а во многих штатах бывшие заключенные и еще отбывающие наказание вовсе лишены избирательного права.

В отчете, подготовленном командой наблюдателей ОБСЕ по итогам выборов, говорится также о необходимости сделать финансовую систему избирательной кампании более прозрачной.

Кроме того, при всех попытках обеспечить безопасность электронной системы выборов использовалось много устаревших компьютеров, не соответствующих международным стандартам.

Михаэль Линк также подверг критике избранного президента США Дональда Трампа за то, что он "сознательно и неоднократно преступал границы риторики ненависти".

"То, что он при этом смог добиться успеха, создает опасный прецедент, – подчеркнул Линк. – Международное сообщество ожидает, что Соединенные Штаты будут подавать хороший пример и в этой области".

Как сообщал Корреспондент.net, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил на выборах президента США, хотя его оппонент от Демократической партии Хиллари Клинтон набрала на три миллиона голосов больше.

Но по выборщикам от штатов Трамп набрал 304 голоса против 227 у Клинтон – именно число выборщиков решает, кто станет президентом США.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

Источник: korrespondent.net