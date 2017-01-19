ОБСЕ раскритиковала систему выборов в США

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) считает избирательную систему США крайне дезинтегрированной и по многим пунктам не соответствующей международным стандартам.
Об этом заявил директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Михаэль Линк в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke.
В частности, в каждом американском штате действует различное избирательное законодательство и разная практика использования новых технологий, а во многих штатах бывшие заключенные и еще отбывающие наказание вовсе лишены избирательного права.
В отчете, подготовленном командой наблюдателей ОБСЕ по итогам выборов, говорится также о необходимости сделать финансовую систему избирательной кампании более прозрачной.
Кроме того, при всех попытках обеспечить безопасность электронной системы выборов использовалось много устаревших компьютеров, не соответствующих международным стандартам.
Михаэль Линк также подверг критике избранного президента США Дональда Трампа за то, что он "сознательно и неоднократно преступал границы риторики ненависти".
"То, что он при этом смог добиться успеха, создает опасный прецедент, – подчеркнул Линк. – Международное сообщество ожидает, что Соединенные Штаты будут подавать хороший пример и в этой области".
Как сообщал Корреспондент.net, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил на выборах президента США, хотя его оппонент от Демократической партии Хиллари Клинтон набрала на три миллиона голосов больше.
Но по выборщикам от штатов Трамп набрал 304 голоса против 227 у Клинтон – именно число выборщиков решает, кто станет президентом США.
Источник: Русская служба Deutsche Welle
Источник: korrespondent.net
новость
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Отмена виз в Беларусь
Опубликован указ о 5-дневном безвизовом режиме в Беларуси
В среду, 11 января 2017 года, на Национальном правовом интернет-портале офииально опубликован указ президента Беларуси №8 от 9 января 2017г. "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который дает возможность гражданам 80 стран въехать в Беларусь без визы на срок не более 5 дней.
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Отмена виз в Беларусь
Ответы на главные вопросы о 5-дневном безвизовом въезде в Беларусь
Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной, пресс-секретарь МВД Константин Шалькевич, начальник главного консульского управления МИД Игорь Фисенко и представитель Госпогранкомитета Олег Ляшук ответили на популярные вопросы по поводу безвизового въезда в Беларусь для граждан 80 стран, который вводится указом президента №8 от 9 января.
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Отмена виз в Беларусь
Иностранцам, которые задержатся в Беларуси без визы, грозит предупреждение или штраф
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Отмена виз в Беларусь
Ограничений на число поездок в Беларусь по 5-дневному безвизу нет
Граждане 80 стран, которые в скором времени смогут приезжать в Беларусь без оформления визы сроком на 5 дней, не ограничены в количестве таких краткосрочных поездок. Об этом на спецбрифинге во вторник, 10 января, сообщил представитель Государственного пограничного комитета Олег Ляшук.
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Отмена виз в Беларусь
Кремль: Минск согласовал с Москвой введение безвизового режима для 80 стран
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение Беларусью 5-дневного безвизового режима для граждан 80 стран. По его словам, это абсолютно внутреннее дело Беларуси, однако Минск согласовывал данное решение с Москвой.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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