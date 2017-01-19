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19. 01. 2017

В РФ энергетики отключают объекты Минобороны за долги

С сегодняшнего дня Тепловая генерирующая компания (ТГК)-14 отключит от теплоснабжения восемь объектов Минобороны РФ в Забайкальском крае. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на замгендиректора организации по сбыту Юрия Дорфмана.

"Также, на этой неделе планируется отключение еще четырех объектов Главного управления ЖКХ (ГУ ЖКХ), а на следующей неделе – еще двенадцати", – сказал он, отметив, что энергетики не будут отключать от тепла социальные объекты и объекты, связанные с обороноспособностью страны.

По словам Дорфмана, под отключение попадают хозяйственные помещения, гаражи, склады в Чите и поселке Антипихе.

"Те суммы долгов, которые имеет ГУ ЖКХ перед всеми поставщиками, будут фактически выведены в категорию неоплачиваемых и повторится ситуация с Ремонтно-эксплуатационным управлением, долг которого перед ТГК-14 составляет 168 млн рублей, и нет никаких надежд на возврат денег, поскольку в отношении РЭУ производится процедура банкротства, а их активы не позволяют надеяться на взыскание даже минимальной суммы", – пояснил Дорфман.

По данным пресс-службы ТГК-14, РЭУ и ГУ ЖКХ в Забайкальском крае и Бурятии задолжали компании более 168 млн рублей и 76 млн рублей, соответственно. При этом в январе ожидается прирост еще 14 млн рублей долга.

В последний раз ТГК-14 получала от этих должников деньги в добровольном порядке лишь в мае 2016 года за февраль. Все остальные выплаты были проведены только по исполнительным листам.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее жителей Крыма предупредили о плановых отключениях света в январе 2017 года.

Источник: korrespondent.net

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