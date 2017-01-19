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19. 01. 2017

За сутки в АТО зафиксировали 37 обстрелов

 
За сутки позиции украинских военных обстреляли 37 раз, сообщает пресс-центр АТО в Facebook.
 
"Из минометов незаконные вооруженные формирования обстреляли Талаковку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Славное, Павлополь, Гнутово, Талаковку, Новотроицкое, Широкино, Водяное. По Новотроицкому огонь вел снайпер. По Широкино - БМП противника", - сказано в сообщении.
 
На луганском направлении из минометов калибра 120-мм противник обстрелял Новоалександровку и Троицкое. Из 82-мм минометов - Новозвановку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Станицу Луганскую и Новозвановку. По Новозвановке также вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.
 
На донецком направлении - из гранатометов и стрелкового оружия обстреляны украинские позиции в районе Зайцево и Авдеевки. Всего за сутки ранены двое бойцов, 
 
В ДНР же заявляют, что со стороны ВСУ было 682 обстрела. Утверждается, что якобы корректировка огня велась при помощи беспилотных летательных аппаратов.
 
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Источник: korrespondent.net

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