За сутки в АТО зафиксировали 37 обстрелов

За сутки позиции украинских военных обстреляли 37 раз, сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

"Из минометов незаконные вооруженные формирования обстреляли Талаковку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Славное, Павлополь, Гнутово, Талаковку, Новотроицкое, Широкино, Водяное. По Новотроицкому огонь вел снайпер. По Широкино - БМП противника", - сказано в сообщении.

На луганском направлении из минометов калибра 120-мм противник обстрелял Новоалександровку и Троицкое. Из 82-мм минометов - Новозвановку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Станицу Луганскую и Новозвановку. По Новозвановке также вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.

На донецком направлении - из гранатометов и стрелкового оружия обстреляны украинские позиции в районе Зайцево и Авдеевки. Всего за сутки ранены двое бойцов,

В ДНР же заявляют, что со стороны ВСУ было 682 обстрела. Утверждается, что якобы корректировка огня велась при помощи беспилотных летательных аппаратов. В СБУ назвали число погибших на Донбассе

Источник: korrespondent.net