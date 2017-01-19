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19. 01. 2017

В Индии разбился школьный автобус: погибли 25 детей

Минимум 25 детей погибли и 40 получили ранения при столкновении школьного автобуса с грузовиком в индийском штате Уттар-Прадеш, сообщает издание India Samvad.

Авария произошла в округе Этах. Автобус вез детей в школу, но в густом тумане столкнулся с грузовиком, который перевозил картофель.

Полиция начала расследование инцидента, а также выясняет, почему дети ехали в школу в то время, когда все учебные заведения в штате должны были быть закрыты из-за холодов.

Как сообщал Корреспондент.net, в ноябре 2016 года в Индии погибли 146 человек при сходе 14 вагонов пасажирского поезда с рельсов возле города Пукраян.

Источник: korrespondent.net

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