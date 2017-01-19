В японском аэропорту самолет застрял в снегу

В аэропорту Новый Титосе на острове Хоккайдо самолет скатился с полосы и застрял в снегу.

"Руководство аэропорта временно закрыла одну из взлетно-посадочных полос", - передает телеканал NHK.

На борту лайнера находились 35 человек, никто из них не пострадал. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, освобождающие самолет из снега.

Сильные снегопады в Японии прошли и в минувшие выходные. Они стали причиной транспортных сбоев и человеческих жертв. За период с пятницы до понедельника из-за инцидентов, связанных с рекордными осадками, погибли семь человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в аэропорту Москвы самолет столкнулся с погрузчиком.

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Источник: korrespondent.net