Минкульт хочет создать совет по защите морали

Министерство культуры Украины решило разработать и утвердить персональный состав экспертного совета по вопросам защиты общественной морали с целью разработки критериев отнесения продукции к такой, что имеет порнографический характер. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, во время совещания рассматривались вопросы практического применения положений закона Украины "О защите общественной морали" в части обеспечения общественного контроля за соблюдением требований законодательства в сфере защиты общественной морали творческими союзами.

"Министерство культуры рассматривает необходимость разработать порядок финансирования деятельности творческих союзов, на которые возложено осуществление этого контроля, ведь требуя осуществления этой функции, мы должны и обеспечивать ее осуществление", – заявила первый замминистра культуры Светлана Фоменко.

По ее словам, необходимо также выяснить, готовы ли союзы выполнять функцию контроля за общественной моралью и какие им нужны механизмы для осуществления этой функции.

Как сообщал Корреспондент.net, в феврале 2015 года Верховная Рада ликвидировала Нацкомиссию по защите общественной морали. Тогда ее деятельность сочи неэффективной. В марте 2016 года президент Петр Порошенко подписал этот закон.

Источник: korrespondent.net