Лента RSS
Подписаться на ленту
19 января 2017, четверг, 11:45
-3°C
Завтра +2°C
-3°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,08
19. 01. 2017

Порошенко ждет безвиза в ближайшие недели

 
Президент Украины ожидает финального решения Евросоюза о безвизовом режиме для украинцев в ближайшие недели.
 
"Это прямое обязательство ЕС... Мы ожидаем, что через очень короткое время: несколько недель - эта работа будет завершена для запуска безвиза", - заявил Порошенко в интервью Reuters.
 
Решение о необходимости предоставления безвизового режима Украине было достигнуто еще в прошлом месяце, но до сих пор не вступило в силу, утверждает президент.
 
Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что промедление с безвизом подрывает веру украинцев в Европу.
 
Лихтенштейн даст безвиз украинцам после ЕС - Порошенко

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.