Япония даст Украине оборудование для общественного вещания

Япония готова начать программу сотрудничества с Украиной в развитии общественного вещания и предоставить соответствующее техническое оборудование. Об этом заявил посол Японии в Украине Суми Шигеки во время встречи с министром информационной политики Юрием Стецем.

"Мы, проработав ваше обращение, приняли решение, что Япония предоставит техническое оборудование для развития общественного вещания Украины", – цитирует посла пресс-служба Мининформполитики.

По словам посла, в рамках 2,5-летней программы, начиная с января, в Украину из Японии приедет группа экспертов, которая готова обучать специалистов общественного вещания, как правильно сообщать гражданам важную информацию во время чрезвычайных ситуаций. Японские эксперты также планируют поделиться с сотрудниками общественного опытом создания образовательных телепрограмм.

Напомним, 7 апреля 2015 года в Украине начало работу национальное общественное телевидение.

Источник: korrespondent.net