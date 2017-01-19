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19. 01. 2017

В РФ суд запретил выплачивать 1,8 млрд евро по делу ЮКОСа

Конституционный суд РФ разрешил не выплачивать экс-акционерам ЮКОСа 1,86 млрд евро компенсации, присужденной им Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), передает РИА Новости.

"Россия вправе отступить от наложенных на нее обязанностей, если это единственный способ не нарушить Конституцию", – объявил глава суда Валерий Зорькин и отметил, что решение ЕСПЧ не соответствует нормам российской Конституции, таким образом, исполнение его невозможно.

При этом Россия вправе добровольно произвести выплаты бывшим акционерам ЮКОСа, пострадавшим от неправомерных действий  менеджмента компании, сказано в постановлении. В счет выплат могут пойти средства ЮКОСа на зарубежных счетах, но не должны затрагиваться средства бюджета и имущество России.

Суд также отметил, что взаимоотношения российского и европейского законодательства должны быть не субординационными, а строиться в форме диалога.

"Европейский суд должен уважать суверенитет российского законодательства", – сказал Зорькин.

Он признал европейскую систему защиты прав человека фундаментальной и в связи с этим призвал найти компромисс в сложившейся ситуации.

Как сообщал Корреспондент.net, в июле 2014 года ЕСПЧ присудил бывшим акционерам ЮКОСа 1,86 млрд евро в качестве компенсации по их жалобе против России, рассмотренной еще в 2011 году. РФ позже обжаловала это решение.

Напомним, в апреле 2016 года суд в России впервые разрешил не исполнять решение ЕСПЧ.

Источник: korrespondent.net

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