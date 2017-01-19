Ассанж отказался сдаться США

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж не пойдет на экстрадицию в США, как он обещал ранее в случае помилования информатора Челси Мэннинг.

Как заявил адвокат Барри Поллак, представляющий его интересы в США, "президент Обама сделал не то, чего добивался Ассанж".

По его словам, основатель WikiLeaks сказал, что Мэннинг "никогда не должна была подвергаться суду, не должна быть осуждена, и ее следовало освободить немедленно".

Другой адвокат основателя WikiLeaks Мелинда Тейлор, что снижение срока заключения и досрочное освобождение – "слишком мало по сравнению с тем, чего требовал Ассанж и чего заслуживает Мэннинг, а именно – помилования и немедленного освобождения".

Напомним, 17 января, покидающий свой пост президент США Барак Обама смягчил приговор Мэннинг. Челси, которая до ареста была мужчиной по имени Брэдли, выйдет на свободу 17 мая 2017 года, а не в 2045 году.

Источник: korrespondent.net