Лента RSS
Подписаться на ленту
19 января 2017, четверг, 13:15
-3°C
Завтра +2°C
-3°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,08
19. 01. 2017

Ассанж отказался сдаться США

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж не пойдет на экстрадицию в США, как он обещал ранее в случае помилования информатора Челси Мэннинг.

Как заявил адвокат Барри Поллак, представляющий его интересы в США, "президент Обама сделал не то, чего добивался Ассанж".

По его словам, основатель WikiLeaks сказал, что Мэннинг "никогда не должна была подвергаться суду, не должна быть осуждена, и ее следовало освободить немедленно".

Другой адвокат основателя WikiLeaks Мелинда Тейлор, что снижение срока заключения и досрочное освобождение – "слишком мало по сравнению с тем, чего требовал Ассанж и чего заслуживает Мэннинг, а именно – помилования и немедленного освобождения".

Напомним, 17 января, покидающий свой пост президент США Барак Обама смягчил приговор Мэннинг. Челси, которая до ареста была мужчиной по имени Брэдли, выйдет на свободу 17 мая 2017 года, а не в 2045 году.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.