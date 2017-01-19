Украина начала масштабные учения в южных областях

Военно-морские силы Украины проводят учения на территории Одесской и Николаевской областей, сообщается на странице ВМС в Facebook.

Эти учения будут продолжаться в течение недели. Военные предупреждают, что будут передвигаться колонны военной техники, будет происходить развертывание блокпостов на путях движения и другие мероприятия.

"Просим с пониманием относиться к определенным неудобствам, которые могут возникнуть из-за проведения запланированных мероприятий. Также обращаемся с просьбой не создавать подразделениям лишние трудности в выполнении поставленных задач и сохранять спокойствие", – предупредили в ВМС Украины.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне в Нацгвардии начались зимние учения, в которых принимают участие сотни человек. Обучение для каждого из отрядов продолжается в течение 20 минут.

Также в Украине проходят учебные сборы резервистов. В Харьковской области обустроили полевой лагерь, в котором находятся более тысячи человек.

Источник: korrespondent.net