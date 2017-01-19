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19. 01. 2017

На Донбассе бойкотировали офицера ОБСЕ из России

 
Представитель местных органов власти Сартаны отказался проводить встречу с российским офицером Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом cообщается в отчете миссии.
 
"В Сартане представитель местных органов власти заявил СММ, что на запланированной с ним встрече не могут присутствовать наблюдатели миссии, которые являются гражданами Российской Федерации. Когда один из наблюдателей сообщил о том, что он из Российской Федерации, собеседник отказался проводить с ним встречу", - сказано в сообщении.
 
Напомним, ранее Россия согласилась на вооружение наблюдателей ОБСЕ на Донбассе стрелковым оружием.
 
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Источник: korrespondent.net

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