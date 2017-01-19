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19. 01. 2017

В Иране при обрушении высотки погибли 30 пожарных

 
В столице Ирана, Тегеране, здание обрушилось в результате сильного пожара. Как минимум 30 пожарных погибли, сообщает Tasnimnews. 
 
Высотное здание обрушилось после того, как огонь охватил верхние этажи. Под завалами находятся от 50 до 100 человек.
 
Момент обрушения сняли на видео:
 

لحظه فروریختن ساختمان #پلاسکو در #تهران pic.twitter.com/MfhuYtxMLb

— خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) 19 января 2017 г.
 

🎥 لحظه فروریختن ساختمان #پلاسکو از نمایی بسیار نزدیک pic.twitter.com/scWv5xS8Ih

— خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) 19 января 2017 г.
 
Полиция оцепила район, где находится 17-этажное здание, которое было первым высотным строением в столице Ирана.
 
Напомним, ранее Корреспондент.net сообщал, что в российском Орле загорелся торговый центр.
 
В Стамбуле обрушилось здание, есть погибшие

Источник: korrespondent.net

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