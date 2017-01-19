Лента RSS
Подписаться на ленту
19 января 2017, четверг, 14:53
-3°C
Завтра +2°C
-3°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,07
19. 01. 2017

Медведев призвал не надеяться на отмену санкций

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на сегодняшнем заседании правительства заявил о сохранении негативных факторов в экономике страны – международных санкциях и невысоких ценах на энергоресурсы.

"Прежние негативные факторы – санкции и относительно невысокие цены на энергоресурсы – все еще сохраняются, и не надо обольщаться – скорее всего, сохранятся в среднесрочной перспективе", – сказал Медведев.

Он отметил, что России в ближайшие месяцы предстоит "перейти от адаптации экономики к внешним рискам к выведению ее на траекторию устойчивого роста".

Также Медведев подчеркнул, что нужно "постараться придать этому развитию хорошую динамику" вопреки остающимся негативным факторам".

"Мы, во всяком случае, с вами будем исходить из консервативного прогноза", – добавил он.

Как сообщал Корреспондент.net, 13 января президент США Барак Обама продлил еще на год санкции против РФ, введенные в марте 2014 года из-за ситуации в Крыму и в Украине.

В свою очередь избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен сохранять санкции против России еще какое-то время.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.