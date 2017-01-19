Медведев призвал не надеяться на отмену санкций

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на сегодняшнем заседании правительства заявил о сохранении негативных факторов в экономике страны – международных санкциях и невысоких ценах на энергоресурсы.

"Прежние негативные факторы – санкции и относительно невысокие цены на энергоресурсы – все еще сохраняются, и не надо обольщаться – скорее всего, сохранятся в среднесрочной перспективе", – сказал Медведев.

Он отметил, что России в ближайшие месяцы предстоит "перейти от адаптации экономики к внешним рискам к выведению ее на траекторию устойчивого роста".

Также Медведев подчеркнул, что нужно "постараться придать этому развитию хорошую динамику" вопреки остающимся негативным факторам".

"Мы, во всяком случае, с вами будем исходить из консервативного прогноза", – добавил он.

Как сообщал Корреспондент.net, 13 января президент США Барак Обама продлил еще на год санкции против РФ, введенные в марте 2014 года из-за ситуации в Крыму и в Украине.

В свою очередь избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен сохранять санкции против России еще какое-то время.

Источник: korrespondent.net