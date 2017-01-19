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19. 01. 2017

В России обрушился конный клуб, есть погибшие

 
В городе Бердске Новосибирской области в России частично обрушился конный клуб, сообщает региональный центр МЧС.
 
В здании во время обрушения находились семь человек, двое из них погибли и двое пострадали.
 
По предварительным данным, площадь обрушения составила порядка 500 квадратных метров.
 
К разбору завалов привлекли свыше 40 человек и 15 единиц техники.
 
Напомним, ранее сообщалось, что в Италии от схода лавины погибли 30 человек.
 
В Иране при обрушении высотки погибли 30 пожарных

Источник: korrespondent.net

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