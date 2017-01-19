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19. 01. 2017

Красный Крест выделит Киеву более $60 миллионов

Международный комитет Красного Креста (МККК) намерен в 2017 году мобилизировать на гуманитарную деятельность в Украине более 60 миллионов долларов. Об этом сообщил глава МККК Петер Маурер во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Давосе, информирует пресс-служба главы государства.

Маурер также отметил, что сама гуманитарная операция МККК в Украине станет одной из самых масштабных операций комитета в мире.

Порошенко обратился к Мауреру с просьбой содействовать в освобождении украинцев, незаконно удерживаемых на оккупированных территориях в Донбассе, Крыму, а также России. Он также призвал Красный Крест активно защищать права украинцев в аннексированном Крыму.

Кроме того собеседники договорились о визите президента МККК в Украину в ближайшее время.

Напомним, ООН и Красный Крест выделят на проекты Донбасса 274 миллиона долларов, которые будут распределены как на подконтрольные Киеву территории, так и оккупированные.

Источник: korrespondent.net

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