В районе падения Ту-154 нашли американский бомбардировщик

На дне Черного моря рядом с Сочи спасатели нашли американский бомбардировщик семейства Douglas A-20 Havoc/DB-7 Boston. Находку обнаружили во время поисков обломком самолета Ту-154, который упал 25 декабря.

"На поверхность со дна моря был поднят один из двигателей двухмоторного самолета, по маркировке которого удастся точно установить ее принадлежность, обстоятельства катастрофы и дальнейшую судьбу экипажа", - рассказал собеседник агентства Интерфакс.

Согласно предварительным данным, боевая машина состояла на вооружении 63-го бомбардировочного авиаполка и упала в море при взлете с аэродрома Адлера в ноябре 1942 года. Данные самолеты поставлялись Советскому Союзу по программе ленд-лиза.

Напомним, ранее водолазы обнаружили обломки третего бортового самописца упавшего самолета Ту-154. Всего на борту самолета было 92 человека, все они погибли.

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Источник: korrespondent.net