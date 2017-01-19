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19. 01. 2017

В районе падения Ту-154 нашли американский бомбардировщик

 
На дне Черного моря рядом с Сочи спасатели нашли  американский бомбардировщик семейства Douglas A-20 Havoc/DB-7 Boston. Находку обнаружили во время поисков обломком самолета Ту-154, который упал 25 декабря.
 
"На поверхность со дна моря был поднят один из двигателей двухмоторного самолета, по маркировке которого удастся точно установить ее принадлежность, обстоятельства катастрофы и дальнейшую судьбу экипажа", - рассказал собеседник агентства Интерфакс.
 
Согласно предварительным данным, боевая машина состояла на вооружении 63-го бомбардировочного авиаполка и упала в море при взлете с аэродрома Адлера в ноябре 1942 года. Данные самолеты поставлялись Советскому Союзу по программе ленд-лиза.
 
Напомним, ранее водолазы обнаружили обломки третего бортового самописца упавшего самолета Ту-154. Всего на борту самолета было 92 человека, все они погибли.
 
Крушение Ту-154: на борту летела уроженка Украины

Источник: korrespondent.net

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- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

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