Лента RSS
Подписаться на ленту
19 января 2017, четверг, 16:18
-6°C
Завтра +2°C
-6°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,07
19. 01. 2017

До 77 выросло число жертв взрыва в Мали

Число погибших в результате взрыва на военной базе на Мали выросло до 77 человек. Об этом заявил представитель французской армии полковник Патрик Стайгер, сообщает Reuters. Ранее сообщалось о 60 погибших.

В Мали объявлен трехдневный траур.

Ответственность за нападение на военную базу в городе Гао на севере Мали взяла на себя военизированная группировка "Аль-Мурабитун", которая является частью "Аль-Каиды в странах исламского Магриба".

Напомним, взрыв произошел 18 января в военном лагере в Мали. В лагере располагались солдаты правительственных войск, а также члены вооруженных повстанческих группировок.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.