До 77 выросло число жертв взрыва в Мали

Число погибших в результате взрыва на военной базе на Мали выросло до 77 человек. Об этом заявил представитель французской армии полковник Патрик Стайгер, сообщает Reuters. Ранее сообщалось о 60 погибших.

В Мали объявлен трехдневный траур.

Ответственность за нападение на военную базу в городе Гао на севере Мали взяла на себя военизированная группировка "Аль-Мурабитун", которая является частью "Аль-Каиды в странах исламского Магриба".

Напомним, взрыв произошел 18 января в военном лагере в Мали. В лагере располагались солдаты правительственных войск, а также члены вооруженных повстанческих группировок.

Источник: korrespondent.net