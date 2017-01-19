От НЛО до Украины. ЦРУ рассекретило свой архив

Американское Центральное разведывательное управление обнародовало около 12 миллионов страниц документов, которые расскрывают деятельность агентства с образования в 1947 по 1990-е годы.
В опубликованном архиве содержаться информация о деятельности ЦРУ во время холодной войны, конфликтов во Вьетнаме и на Корейском полуострове.
Кроме того, есть материалы о программе по изучению неопознанных летающих объектов и программе ЦРУ "Звездные врата" по исследованию способностях психики так называемых экстрасенсов.
В документах американской разведки также есть тысячи упоминаний Украины, в частности о жизни украинцев в составе СССР и сопротивлении колхозам.
Как заявили в ЦРУ, документы редактировались минимально, чтобы защитить источники информации и методы сбора разведки США.
"Здесь нет выборочной подачи фактов. Это вся история: и плохое, и хорошее", - сказал представитель агентства Фриц Хорняк.
Корреспондент.net решил написать о некоторых самых интересных и необычных документах ЦРУ. Правда, весь опубликованный архив настолько велик, что, вероятно, вскоре в американских СМИ появятся другие
Почему рассекретили
В 1995 году президент США Билл Клинтон подписал поправку, которая обязвала рассекречивать документы старше 25 лет.
И только в 2000 году можно было получить доступ к этим документам, однако только с четырех компьютеров в Национальном архиве в штате Мэриленд и только в определенные часы.
В 2014 году общественная организация MuckRock подала в суд на ЦРУ из-за того, что рассекреченные документы практически недоступны. В организации ответили, что на публикацию уйдет почти 30 лет, а спустя год спецслужба уточнила, что справится за шесть лет.
В итоге материалы были опубликованы в эту среду. В интернете теперь доступны 12 миллионов страниц 775 тысяч документов.
Весь опубликованный архив для удобства поиска разделен на 12 секций. Часть из них посвящены наиболее масштабным операциям и проектам спецслужбы.
Экстрасенсы
ЦРУ обнародовало документы своего проекта "Звездные врата" (Star Gate), в ходе которого исследовались экстрасенсорные способности человека.
В рамках него почти 20 лет спецслужбы изучали "удаленное видение" и другие паранормальные способности и возможности их использования в разведке. В 1995 году после программу свернули, а лабораторные исследования признаны неудачными.
Среди испытуемых был израильский фокусник и иллюзионист Ури Геллер, чьи способности исследовали в 1973 году, когда он уже был признанным исполнителем трюков на сцене.
Среди материалов есть также рисунки фокусника, которые он сделал по заданию воспроизвести то, что рисовал человек, находившийся в другой комнате.
Некоторые из его рисунков отличаются от оригинала, но есть и такие, которые воспроизводят их в точности.
В заключении говорится, что Ури Геллер "продемонстрировал свои способности паранормальной восприимчивости убедительным и недвусмысленным образом".
НЛО
Многие американцы убеждены, что в Зоне 51 правительство прячет летающие тарелки и тела инопланетян. Эта тема часто затрагивается в научной фантастике.
Вспомним, что в 2015 году глава NASA Чарльз Болден подтвердил существование сверхсекретной военной базы Зона 51, отметив, что инопланетян или летающих тарелок на ней нет.
"Я был в месте с таким названием и это обычный исследовательский центр. Я не видел там никаких инопланетян или космических кораблей", - рассказал он тогда, подчеркнув, что верит в существование инопланетного разума.
Опубликованные доклады состоят в основном из мониторинга СМИ и литературы, посвященной НЛО, а также содержат засекреченный анализ опубликованных фотографий.
Судя по некоторым файлам архива, случаи появления летающих тарелок на территории США действительно тщательно расследовались. Если кто-то был готов показать фото инопланетян, то агенты, например, записывали все параметры фотокамеры.
Один из машинописных документов о летающих тарелках, датированный 1 августа 1952 года и с подписью Эдварда Тосса из отдела вооружений и техники Офиса научной разведки рассказывает, что около ста заявлений об НЛО достаточно правдоподобны и необъясними.
В нем также говорится, что до двух тысяч таких сообщений, полученных ATIC (Air Technical Intelligence Center, Воздушно-технический разведывательный центр), большой процент очевидно составляют "пустышки".
Также большую часть НЛО можно объяснить полетами ныне действующей техники США (самолеты, аэрозонды), и а многие другие случаи представляют собой, несомненно, природные явления (метеориты, облака, световые аберрации, вызванные температурной инверсией или отражениями).
Украина
В архиве ЦРУ также есть материалы об Украине, о ее политической жизни, природных богатствах, научных достижениях. Собрана информация о настроении украинцев в разные времена и в разных областях.
Также есть материалы, расскрывающие военный потенциал в отдельных регионах Украины.
К примеру, в документе за февраль 1954 год есть отчет об условиях жизни на западе Украины в составе СССР и причинах сопротивления украинцев вступлению в колхозные хозяйства.
Cмотрите фотогалерею: От НЛО до Украины. ЦРУ рассекретило свой архив
Смерть Сталина
Среди документов есть репорт источника разведки, который в санатории города Кисловодск в 1955 году собирах слухи о борьбе за власть в СССР после смерти Иосифа Сталина.
Смерти вождя и обстановке в Советском государстве после нее посвящен отдельный доклад ЦРУ под грифом "совершенно секретно".
В нем утверждается, что установить, когда и при каких обстоятельствах умер Сталин, пока невозможно
По данным информатора, Лаврентий Берия подготовил план захвата власти после болезни Сталина. В отчете также говорится о тайных встречах высших чиновников.
После выступления Никиты Хрущева на 20 съезде КПСС с докладом о культе личности Сталина американская разведка написала, что "коммунистическая угроза западным демократиям останется высокой".
В другом отчете о смене власти американские спецслужбы пишут, что новый режим не так уверен в себе, что может в том числе привести к войне.
Берлинский тоннель
В отдельную секцию объединены материалы по операции "Берлинский тоннель" в 1952-1956 годы.
Так называлась совместная операция ЦРУ и британской разведки по прокладке тайного прохода из западной в восточную часть города.
Таким образом спецслужбы рассчитывали получить доступ к советским коммуникациям.
По словам главы отдела ЦРУ по управлению информацией Джозефа Ламберта, после рассекречивания архивов в 1990-х годах детали этой операции были самым популярным запросом у историков и журналистов.
Советские анекдоты
В документах нашли анекдоты СССР, переведенные на английский язык. С какой целью американская разведка их собирала не уточняется.
Некоторые из них:
Американец рассказывает русскому, что в США царит свобода, и он может кричать у Белого дома "к черту Рональда Рейгана!". Русский отвечает: "Это пустяки. Я тоже могу выйти к Кремлю и кричать "к черту Рейгана!".
Иванов: Назови пример перестройки в медицине.
Сидоров: (Думает) Как насчет менопаузы?
- Какая разница между Горбачевым и Дубчеком?
- Никакой, но Горбачев еще об этом не знает.
Cмотрите фотогалерею: От НЛО до Украины. ЦРУ рассекретило свой архив
Источник: korrespondent.net
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