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19. 01. 2017

Интерпол: России отказано в розыске начальника Генштаба ВСУ

Интерпол отказался объявлять в международный розыск начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко по запросу России. Об этом передает Интерфакс-Украина со ссылкой на главу Национального центрального бюро Интерпола в Украине Василия Неволю.

"Ответ был такой же… (отказ Интерпола по объявлению Муженко в розыск – ред.)", – сказал Неволя, отметив, что это противоречит уставу и правилам деятельности Интерпола.

Он также добавил, что раньше Россия получила такой же отказ по поводу главы МВД Украины Арсена Авакова, бизнесмена Игоря Коломойского и украинских офицеров, которые командуют боевыми частями в зоне АТО.

Как сообщал Корреспондент.net, в сентябре 2016 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против министра обороны Степана Полторака и главы Генштаба Виктора Муженко "по факту геноцида национальной группы русскоязычных лиц".

Источник: korrespondent.net

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