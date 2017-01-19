Украинский ланч в Давосе: фото, видео, тезисы

19 января состоялся традиционный Украинский ланч в Давосе, организуемый фондом Виктора Пинчука. Пришел мэр Киева Виталий Кличко и прогнозированно не пришел президент Петр Порошенко, который сейчас также пребывает в Швейцарии.
Украину представляли шесть народных депутатов из группы "Еврооптимисты" и представители бизнеса.
Из иностранных гостей Украинский завтрак посетили экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон и экс-министр обороны США Роберт Гейтс (они стали главными спикерами), глава МИД Дании Кристиан Йенсен, бывший генсек НАТО и премьер Дании Андерс Расмуссен, экс-президент Польши Александр Квасьневский.
Кличко перед ланчем объявил журналистам свою позицию по Донбассу: никакого обмена Крыма на Донбасс, никаких торгов в этом ключе быть не должно.
"Сегодня раздаются дискуссии относительно того, чтобы "поменять" Донбасс на Крым или озвучиваются другие "идеи". Но я убежден: никаких торгов по территориальной целостности Украины быть не может!" - сказал киевский мэр.
Участники ланча ничего принципиально нового не сказали - сошлись во мнении, что Украине в новых геополитических реалиях необходимо усилить борьбу с коррупцией и ускорить реформы.
Фото ланча запостила в Facebook украинский экономист Елена Деревянко, добавив от себя короткий итоговый комментарий:
А видео с Украинского ланча опубликовала пресс-служба партии УДАР:
"Украина - суверенное государство и свой европейский выбор сделала. Наши европейские партнеры понимают, что необходима поддержка Украины в этом направлении. Но, очевидно, что от нас ожидают более эффективных действий и в борьбе с коррупцией, и в реализации эффективных реформ ", - сказал Кличко журналистам после украинского завтрака.
Мэр отметил, что главная задача для украинской власти - успех Украины: как экономический, так и политический. "Это будет лучшим ответом и агрессорам, и всем нашим друзьям", - добавил он.
Основные тезисы (посылы) участников ланча Украине
- Донбасс и Крым для Украины не потеряны, однако нужно думать, как усиливать нашу страну экономически.
- Украина - суверенное государство. Если она решила быть более проевропейской - это ее право, и мы должны ее в этом поддержать. Но и Украине посылается месседж - помощь в виде санкций многого стоила России.
- Самое важное - борьба с коррупцией внутри Украины.
- Зона свободной торговли и Ассоциация с ЕС - это маяк, к которому нужно строить дороги: проводить реформы, создавать рабочие места.
- Нужно давать больше свободы бизнесу.
- Необходимо, чтобы западные компании знали, что в Украину безопасно инвестировать. Они думают, что Украина - в состоянии войны, но по приезду они видят прекрасные возможности.
- Россия – слон в посудной лавке, но мы должны пытаться обеспечить успешную Украину.
- Экономические реформы в Украине сейчас проводятся недостаточно динамично.
- Призывы Украины к ЕС и США о поддержке лучше услышат, если граждане ЕС и США реально увидят, что Украина проводит реформы и борется с коррупцией.
Напомним, вчера на форуме в Давосе Кличко заявил, что Украина - самая большая страна Европы и что ее территория вдвое больше Франции.
Источник: korrespondent.net
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