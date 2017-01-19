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19. 01. 2017

МИД РФ: Обама вводил и расширял санкции против России 35 раз

Администрация президента США Барака Обамы 35 раз вводила различные ограничения в отношении России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Интерфакс.

"Вашингтон, начиная с 2014 года, под разными предлогами порядка 35 раз вводил и расширял всевозможные ограничения против России. В американских "черных списках" сейчас 172 российских гражданина, а также 350 наших юридических лиц, включая флагманы энергетики, ВПК и финансового сектора", – сказала Захарова.

Она добавила, что в США для оправдания санкционной политики придумали тезис об агрессивном поведении России, который "абсолютно не имеет под собой никакой фактуры" и использовали его "со всей пропагандистской мощью".

Как сообщал Корреспондент.net, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал не надеяться на отмену санкций и рост цен на энергоносители. По его словам, "не надо обольщаться".

Напомним, 13 января президент США Барак Обама продлил еще на год санкции против РФ, введенные в марте 2014 года из-за ситуации в Крыму и в Украине.

В свою очередь избранный президент США Дональд Трамп намерен сохранять санкции против России еще какое-то время.

Источник: korrespondent.net

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