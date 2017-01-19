От героя до изгоя. Рада против Савченко

Надежда Савченко после возвращения из тюрьмы продолжает будоражить украинский политикум.

Савченко успела пройти путь от национального героя до одного из главных объектов критики со стороны провластных политиков.

После того как бывшая летчица встретилась с лидерами сепаратистов и опубликовала списки пленных для обмена ее уже исключили из состава делегации Верховной Рады в ПАСЕ, а теперь попытались исключить еще и из парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Корреспондент.net собрал информацию о последних проблемах Савченко.

Комитет против

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту принять постановление об исключении внефракционного депутата Надежды Савченко из персонального состава комитета в первом чтении и в целом.

Такое решение было принято на заседании комитета 18 января.

Комитет обратится в Генеральную прокуратуру с просьбой дать оценку относительно того, есть ли в действиях Савченко признаки государственной измены, как об этом заявил депутат от БПП Иван Винник.

Винник также просит СБУ открыть уголовное производство по Савченко за государственную измену.



"Хотел бы обратиться к представителям СБУ и сделать заявление об уголовном правонарушении по факту совершения умышленных действий в ущерб территориальной целостности и суверенитету, национальной безопасности Украины по предварительной квалификации по статье 11 – государственная измена. Факт производства вы обязаны зарегистрировать", – сказал он.



Винник обвинил Савченко в переговорах с террористами и в подигрывании врагу Украины.

В чем винят

По словам члена комитета, депутата "Народного фронта" Андрея Тетерука, действия Савченко выходят за пределы предоставленных законодательством полномочий.



Тетерук заявил, что комитет по нацбезопасности и обороны борется не с Савченко лично, а с ее глупостью.

"Вы научились манипулировать и демагогически говорить на все темы, которые вы сейчас слышите. И удивительно странно, что все ваши тезисы совпадают с риторикой террористов и Кремля. Вы об этом задумывались, почему ваши высказывания совпадают с тезисами государства, с которым мы боремся?" - сказал Тетерук.

По его мнению, необдуманное поведение Савченко приведет к срыву переговоров об обмене пленных.

10 членов комитета поддержали постановление, чем рекомендовали исключить Савченко из своего комитета. Однако такое постановление имеет рекомендательный характер и последние слово будет за Верховной Радой.

Что говорит Савченко

Сама Савченко назвала все обвинения "голословными".

"Я готова защищаться перед судом, перед кем угодно. Я не нарушала никаких законов Украины", - отметила она.

Савченко, подчеркнула, что даже если ее исключат из комитета, то у нее по-прежнему останется доступ к гостайне, как и у любого другого народного депутата.

“Я никогда не изменяла Украине. Я никогда не скажу, что надо сдавать наши территории, просто я буду думать, как это можно сделать реально, а не просто обещать и не исполнить. Я боролась за каждого нашего пленного, я прошла этот путь. Я ни в коем случае не хочу подвергнуть опасности кого-то из наших людей. И я буду защищать, и буду бороться всеми возможными методами за каждого украинца и за нашу украинскую землю. Мне не привыкать держать удар. Выдержала против чужих и не сломилась, выдержу против своих - не сломлюсь", - сказала Савченко, комментируя обвинения в свою сторону.

Не по регламенту

В свою очередь, комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента не поддержал проект постановления об исключении Савченко из состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

"Проект постановления, мягко говоря, несовершенен с точки зрения соблюдения требований регламента... Есть такое предложение – утвердить заключение, в котором... предложить Верховной Раде определиться путем голосования, путем поддержки или не поддержки", – отметил первый заместитель председателя регламентного комитета Павел Пинзеник.

Всех под одну гребенку

Также на заседании комитета по вопросам нацбезопасности предложили исключить из комитета нардепа от "Оппозиционного блока" Сергея Лёвочкина и внефракционного Вячеслава Богуслаева.

В свою очередь в "Оппозиционном блоке" назвали эти намерения кампанией по давлению на оппозицию и сворачиванию демократии.

"Власть врет на международных встречах о демократии и реформах, на деле делая обратное. Депутаты от "Народного фронта" предлагают решения, применяемые только в диктаторских и авторитарных странах, где нет ни намёка на демократию" - говорится в заявлении ОБ.

Также в партии расценивают это как попытку политиков, потерявших доверие граждан, узурпировать власть. И считают, что это дискредитация парламентской демократии и разрушение парламентаризма в Украине.

Источник: korrespondent.net