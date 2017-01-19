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19. 01. 2017

В Польше задержали украинцев, переправляющих людей в Европу

Польские пограничники разоблачили международную преступную группировку, которая занималась изготовлением фальшивых документов, позволяющих гражданам Украины находиться в Польше и выезжать на работу в другие страны Евросоюза. Обвинения предъявили десяти украинцам и пяти полякам, сообщает Zaxid.net со ссылкой на пограничную службу Польши.

На путь преступников сотрудники Бещадского отдела пограничной службы вышли еще в 2013 году. За несколько лет следователи собрали много материалов в отношении украинцев. Как выяснилось, украинцы подавали в администрацию Подкарпатского воеводства в Жешуве документы о якобы их польском происхождении в виде актов о рождении предков, чтобы получить право на постоянное место жительства и гражданство, а потом, как и поляки, эмигрировать в страны ЕС. Часть украинцев использовали фальшивые документы для получения карты поляка в консульских учреждениях Польши в Украине.

Главными организаторами преступной группировки были двое граждан Украины – отец и сын, которые имели также польское гражданство, а также гражданин Польши. За изготовление фальшивых документов они брали от 400 злотых (более 2,6 тысяч гривен) до 1000 евро в зависимости от сложности работы и важности документов.

Все подозреваемые освобождены под залог, им запрещено уезжать из Польши. Также у них конфисковали загранпаспорта.

Ранее сообщалось, что украинцы стали меньше обращаться за убежищем в странах Евросоюза – число таких просителей в 2016 году уменьшилось на 39%.

Источник: korrespondent.net

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