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19. 01. 2017

Германия легализовала марихуану в медицинских целях

Бундестаг в четверг, 19 января, единогласно одобрил законопроект, согласно которому тяжело больные пациенты смогут получать в аптеке по рецепту врача медикаменты, произведенные с использованием каннабиса. 

Расходы на такие препараты покроют кассы обязательного медицинского страхования. До сих пор это было разрешено только в исключительных случаях, причем пациенты должны были сами оплачивать полную стоимость медикаментов. В 2016 году во всей Германии было выдано 647 таких разрешений.

Чтобы обеспечить аптеки препаратами из каннабиса, в ФРГ разрешат выращивать коноплю в медицинских целях. До тех пор будет разрешен ее импорт. При этом пациенты не смогут сами выращивать марихуану.

Также планируется создать государственное агентство, которое будет контролировать и координировать выращивание и сбыт каннабиса. Оно будет подчиняться Федеральному институту по лекарственным средствам.

Чтобы более глубоко изучить воздействие препаратов на базе каннабиса, планируется провести научное исследование, участие в котором будет обязательным для пациентов, получающих соответствующие медикаменты.

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Источник: korrespondent.net

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