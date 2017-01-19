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19. 01. 2017

На Харьковщине приостановили строительство "Стены"

В Харьковской области на границе с Россией приостановили строительство проекта "Стена" (сейчас проект переименован в "Европейский вал") из-за отсутствия финансирования.

Об этом заявила председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная.
 
"Нет финансирования этого проекта, поэтому, насколько мне известно, он на территории Харьковской области не продолжается", - цитирует Светличную УНИАН.
 
По ее словам, что сейчас в области проводятся работы лишь по поддержанию технического состояния уже построенных в рамках проекта "Стена" сооружений.
 
"Закупается, насколько мне известно, отдельная техника, передается нашими международными партнерами. Тот объем работ, который был проведен, на сегодня находится в надлежащем состоянии. Что касается дальнейшей работы этого проекта, то мне на сегодняшний день известна информация, что пока что продолжаться этот проект не будет", - сказала председатель ОГА.
Отметим, осенью в НАБУ заявили, что с проектом "Стена" не все гладко, а летом в ГПУ - что на Черниговщине строители "Стены" разворовали 1,8 миллионов гривен.

Источник: korrespondent.net

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