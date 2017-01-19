Лента RSS
Подписаться на ленту
19 января 2017, четверг, 17:53
-6°C
Завтра +2°C
-6°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,07
19. 01. 2017

В Испании разбился самолет, есть жертвы

 
В испанском муниципалитете Велес-Малага (автономное сообщество Андалусия), разбился небольшой самолет. Об этом сообщает El Mundo.
 
В результате происшествия погибли два человека: женщина и ее 10-летняя дочь.
 
Инцидент произошел примерно в 13:00 по местному времени. На место катастрофы сразу же прибыли сотрудники гражданской гвардии, полиции и медики. Причины происшествия пока не озвучены.
 
Напомним, ранее сообщалось, что в японском аэропорту самолет скатился с полосы и застрял в снегу. 
 
В Киргизии назвали причину крушения самолета

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.