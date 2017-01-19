В Испании разбился самолет, есть жертвы

В испанском муниципалитете Велес-Малага (автономное сообщество Андалусия), разбился небольшой самолет. Об этом сообщает El Mundo.

В результате происшествия погибли два человека: женщина и ее 10-летняя дочь.

Инцидент произошел примерно в 13:00 по местному времени. На место катастрофы сразу же прибыли сотрудники гражданской гвардии, полиции и медики. Причины происшествия пока не озвучены.

Напомним, ранее сообщалось, что в японском аэропорту самолет скатился с полосы и застрял в снегу.

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Источник: korrespondent.net