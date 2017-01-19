Янукович о письме к Путину: ГПУ хочет сенсации

Бывший президент Виктор Янукович прокомментировал свое письмо к российскому президенту Владимиру Путину, датированное мартом 2014 года.

Накануне СМИ опубликовали письмо Януковича к Путину от 1 марта 2014 года с просьбой ввести войска. ГПУ ранее назвала его доказательством госизмены Януковича.

"Это письмо находится в открытом доступе на странице ООН уже почти три года, а Генеральная прокуратура решила сделать из него сенсацию лишь сейчас. И я знаю, почему. Близится годовщина трагических событий на Майдане февраля 2014 года", - сказал экс-президент в интервью РИА Новости.

По его словам, ГПУ до сих пор не представила обществу ни единого доказательства его вины в гибели людей.

"Сегодня уже многие понимают, кому на самом деле были выгодны расстрелы на Майдане и кто за ними стоит. Это высшие должностные лица украинской власти: Турчинов, Парубий, Пашинский и их подельники", - утверждает бывший глава государства.

Янукович отметил, что у него есть доказательства вины вышеназванных лиц, однако главные свидетели отказываются дать показания в Украине из-за безопасности.

"Мы собираемся передать ряд документов украинским правоохранительным органам, но ключевые свидетели волнуются о своей безопасности и не готовы дать показания украинскому следствию, которым сейчас руководят непосредственные организаторы убийств на Майдане", - отметил он.

Бывший президент также подчеркнул, что и у него есть вопросы к Генпрокуратуре.

"Если ГПУ признаёт, что 1 марта 2014 года я был президентом, то кем был Турчинов, который с 22 февраля называл себя исполняющим обязанности президента?, - сказал он.

"Если ГПУ утверждает, что я бездействовал, несмотря на внешние угрозы для Украины, то почему об этом мне, как президенту, не докладывал Анатолий Матиос, который занимал высокий пост в моей администрации, а сейчас является военным прокурором страны?", - отметил Янукович.

Сегодня также сообщалось, что Януковича могут объявить в международный розыск.

Источник: korrespondent.net