Кремль заявил о готовности к ядерному разоружению

Кремль не согласился с заявлением американского президента Барака Обамы по поводу нежелания России выполнять условия договора о сокращении ядерных вооружений, пишет Reuters.

Сообщается, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия всегда была готова рассмотреть вопрос относительно пропорционального сокращения ядерного оружия.

"Российская сторона всегда выступала за пропорциональный и справедливый процесс ядерного разоружения", – сказал Песков.

"Он (процесс ядерного разоружения – ред.) не может быть непропорциональным", – добавил он.

Отметим, на днях избранный президент США Дональд Трамп заявил, что снятия санкций с России можно будет достичь в обмен на соглашение о сокращении ядерного оружия. Его инаугурация назначена на завтра, 20 января.

Также сообщалось, что Трамп не сразу отменит санкции против России.