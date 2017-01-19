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19. 01. 2017

Рада закрылась из-за отсутствия депутатов

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий закрыл вечернее заседание парламента спустя пять минут после его открытия. При электронной регистрации было показано, что в зале присутствуют 336 депутатов.

"У меня есть подозрение, что в зале не депутатов 336, а карточек", –  сказал спикер и провел проверочное голосование, в ходе которого проголосовали 169 парламентариев. Отметим минимально необходимое для принятия законодательных инициатив число голосов составляет 226.

После Парубий объявил вечернее заседание Верховной Рады закрытым и добавил, что на пленарном заседании завтра, 20 января, состоится час вопросов к правительству.

Отметим, сегодняшнее утреннее пленарное заседание также пришлось закрыть досрочно из-за отсутствия кворума.

Напомним, 18 января Рада утвердила календарный план своей работы на следующую, шестую сессию.

Источник: korrespondent.net

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